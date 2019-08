Incêndio destrói mata nativa no Serrote da Aroeira em Quixadá

Um incêndio está destruindo desde a tarde do sábado uma área de mata nativa nas proximidades da área urbana de Quixadá, no Sertão Central. O fogo já consumiu mais de 50 hectares conforme relatos de moradores do entorno do local, conhecido como Serrote da Aroeira, na localidade de Alto da Balança.

No início da noite, a fumaça e as chamas à margem direita da BR-122, no sentido Quixeramobim – Quixadá, causavam risco para quem seguia viagem do sertão para o litoral. Em alguns momentos o fogo atingiu mais de três metros de altura. Assustados, alguns motoristas se afastavam para a faixa da contramão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e os trabalhos se prolongaram até próximo da meia-noite, quando os bombeiros deixaram o local sem que houvesse ameaças à vida ou ao patrimônio. No local, de difícil acesso, tanto para viaturas quanto para homens à pé, o combate foi realizado com efetividade, de forma a eliminas risco a pessoas e a edificações.