Um incêndio culminou uma casa Duplex, na Avenida do Imperador, no centro da capital cearense, por volta das 22h da noite, desta segunda-feira (16).

O fogo se alastrou por dentro do imóvel e foi controlado com a chegada de uma equipe do corpo de Bombeiros.

Testemunhas relatam que a dona do imóvel trabalha fazendo cortinas, material que teria contribuído para que as chamas se espalhasse. Moradores do local não foram feridos.