Incêndio que já dura mais de 17 horas atinge 4 estabelecimentos no Centro de Fortaleza

Um incêndio de grandes proporções que teve início em uma loja de importados, na tarde desta terça-feira (10), no Centro de Fortaleza atingiu quatro estabelecimentos comerciais. O local afetado fica no cruzamento da Rua General Sampaio com a Rua São Paulo.

Dois estabelecimentos ficaram totalmente destruídos. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no local durante toda a madrugada desta quarta-feira (11) e, nas primeiras horas da manhã, ainda combatiam as chamas, que já duram mais de 17 horas.

Apesar do incêndio ainda não ter sido totalmente apagado, os bombeiros afirmam que as chamas estão controladas e, por volta das 9h, cerca 90% da área afetada estava livre de focos.