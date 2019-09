Incentivo a cajucultura: Romeu Aldigueri solicita na AL política para ampliar a produtividade e o comércio de caju

Com o objetivo de elevar a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade da Cajucultura cearense, o Deputado Estadual Romeu Aldigueri (PDT) protocolou na Assembleia Legislativa, projeto de indicação nº 348/2019, que solicita a instituição da Política Estadual de Incentivo à Cajucultura. São co-autores do projeto os deputados Nezinho Farias e Manoel Duca, ambos do PDT.

Dentre as principais finalidades da política de incentivo proposta pelos parlamentares, são destaques: a ampliação da produtividade e da qualidade do caju através da disseminação de novas tecnologias, o estímulo ao consumo doméstico e as exportações do fruto e de seus produtos derivados, o desenvolvimento de programas de treinamento e de aperfeiçoamento da mão de obra empregada na cadeia produtiva, o apoio ao cultivo pela agricultura familiar e o fortalecimento da competitividade da Cajucultura cearense.

O Ceará é responsável por 50% de toda a produção nacional do insumo, mas nos últimos anos a produtividade tem caído, resultando em desemprego no campo e fechamento de indústrias nas cidades. Onde existiam mais de 20 beneficiadoras de castanha hoje existem apenas três, de acordo com o Sindicato dos Produtores de Caju do Estado do Ceará (Sincaju). Ainda assim, o estado é o maior exportador nacional de produtos da castanha de caju, que é o segundo insumo em participação nas exportações cearenses.

A importância do cultivo do caju para a economia do Ceará e a urgente necessidade de incentivo à sua produção foi discutida em uma Audiência Pública realizada pela Assembléia Legislativa, no mês de agosto. Uma das propostas resultantes do encontro foi a criação de uma frente parlamentar em defesa da Cajucultura cearense. O requerimento da audiência foi de autoria do Deputado Romeu Aldigueri por meio da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, conjunta com as comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, e da Comissão de Agropecuária. Nas duas primeiras, Aldigueri é Presidente e Vice-presidente, respectivamente.