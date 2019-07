Índice de roubo de veículos cai 48% no primeiro semestre de 2019 no Ceará

Dados compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança PúblicA (Supesp) mostram que o Ceará registrou queda de 48% nos roubos de veículos durante o primeiro semestre de 2019, no qual foram registrados 2.609 ocorrências. No mesmo período do ano passado, 5.042 automóveis tinham sido roubados.

Este é o 25° mês seguido em que se registra redução nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs). Conforme a SSPDS, o progresso nos índices vem acompanhado de reduções nos seis primeiros meses de 2019. O mês de junho teve 454 furtos contra 768 em 2018, em maio a quantidade também caiu de 860 para 429 e em abril já havia diminuído de 816 para 472 casos em comparação com o anoa passado.

No acumulado de janeiro a junho de 2019, a redução CVP 1, no qual abrange roubos a pessoa, de documentos e outros, foi de 22,9% em comparação ao mesmo período em 2018. Foram registradas 28.080 ocorrências desse tipo no ano passado, contra 21.643 nesse ano, contabilizando 6.437 roubos a menos.