Índices de criminalidade: 15 dos 184 municípios cearenses não registram homicídios no ano passado

O Ceará terminou o ano de 2019 com 2.257 mortes violentas, uma redução de quase 50% no índice, em comparação com os 4.518 assassinatos registrados em 2018. As informações são do estudo do Observatório de Segurança do Ceará. O levantamento, mostrou que 15 municípios de diversas regiões do estado não terem registrado homicídios no ano passado.

De acordo com o balanço, as 15 cidades do estado onde não tiveram crimes violentos foram: Abaiara, Alcântaras, Ararendá, Araripe, Catunda, Cedro, Chaval, Ibaretama, Ipaumirim, Iracema, Itaiçaba, Moraújo, Morrinhos, Palhano e Pires Ferreira. Destes municípios do interior, a maioria tem de 11 mil a 13 mil habitantes. A menor em população é Itaiçaba, com quase oito mil habitantes; e a maior, no Cedro, com, aproximadamente, 25 mil moradores.

Além disso, outros 21 municípios do Ceará tiveram crescimento no número de assassinatos, são eles: Alto Santo, Aracoiaba, Porteiras, Milhã, Uruburetama, Antonina do Norte, Carnaubal, Senador Sá, Tarrafas, Amontada, Nova Jaguaribara, Assaré, Potengi, Santana do Cariri, Independência, Choró, Itatira, Banabuiú, Guaiúba, Chorozinho e Trairi.