Índios do povo Tapeba realizam protesto na sede da Polícia Federal

A ação policial aconteceu após uma denúncia, mas segundo outros membros da tribo, localizada em Caucaia, na Grande Fortaleza, o processo para a construção do açude já acontecia há cerca de duas semanas. A Companhia de Policiamento Militar Ambiental (CPMA) esteve no local e levou um dos líderes da tribo e os homens que trabalhavam com as máquinas. A negociação, utilizando a areia removida como moeda de troca, configura como crime ambiental.