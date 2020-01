Indústria do Ceará se destaca e cresce 3,4% em novembro de 2019, a segunda maior alta do País

A produção industrial do Ceará apresentou em novembro de 2019 variação positiva de 3,4% em relação ao mês anterior. Foi o segundo maior crescimento do País, atrás apenas do Rio de Janeiro que atingiu 3,7%. Na comparação com o mesmo período de 2018, a indústria no Ceará mostrou crescimento de 3% em novembro de 2019. O destaque foi para o crescimento da fabricação de produtos químicos (38,6%) e fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (35,4%).

Os números são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada nessa terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano para o período janeiro a novembro de 2019, a indústria cearense apresentou crescimento de 1,4%. A maior influência positiva foi da fabricação de produtos de metal (117%).

No Brasil, a produção industrial recuou em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, na passagem de outubro para novembro de 2019. As maiores quedas foram no Paraná (-8,0%), Espírito Santo (-4,9%), e em Pernambuco (-4,1%), interrompendo três meses consecutivos de crescimento na produção, período em que acumulou expansão de 4,4%. Seguindo a sequencia estão Bahia (-3,5%), Minas Gerais (-3,4%), São Paulo (-2,6%), Goiás (-2,1%), Pará (-1,8%) e Rio Grande do Sul (-1,5%), que também alcançaram recuos mais intensos do que a média nacional (-1,2%).

Setor de turismo também cresceu

O índice de atividades turísticas no Ceará apontou crescimento de 2,6% em relação a outubro. O Estado do Ceará apresentou o principal resultado positivo do Brasil. Oito Estados tiveram queda no setor, com destaque para os recuos vindos de Rio de Janeiro (-4,0%), São Paulo (-1,1%) e Pernambuco (-7,0%).

Na comparação com novembro de 2018, o índice de volume de atividades turísticas no apresentou expansão de 3,5%. No indicador acumulado de janeiro a novembro de 2019, o agregado especial de atividades turísticas mostrou crescimento de 5,4% frente a igual período do ano passado.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará