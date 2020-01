Inep encontra inconsistência em correção do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, informou que foram encontrados quatro casos de inconsistências na correção da segunda prova do exame, cujos resultados foram divulgados na última sexta-feira. Devido ao erro, alguns alunos relataram nas redes sociais terem sido surpreendidos com notas baixas.

Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que até está segunda-feira o problema será resolvido e ninguém será prejudicado. Segundo o ministro, o alcance do problema é muito baixo. Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas.

O Inep colocou à disposição um endereço de e-mail para que os alunos tirem dúvidas sobre suas notas e possam pedir a verificação de sua situação. O endereço eletrônico é enem2019@inep.gov.br.

(*)com informação da Agência Brasil