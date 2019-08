Inesp lança três publicações na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

Três livros publicados pela Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp), serão lançados, nesta segunda-feira (19/08), durante a programação oficial da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará.

A obra “Meio Ambiente: começo e fim”, do professor Artur Bruno abrirá a maratona de lançamentos. A solenidade acontecerá às 16hs no espaço “A Gramática do Paladar”, Eduardo Campos. O livro aborda assuntos relacionados aos fatores físicos, biológicos, químicos e sociais que circundam o território cearense. Traz, ainda, a palavra forte e engajada do deputado estadual Acrísio Sena, atual presidente da Comissão do Meio Ambiente desta Casa Legislativa.

Às 18hs, o Inesp lançará mais dois títulos: “Resistência, Rota de Fuga e Refúgio: o Cariri cearense na ditadura militar”, do professor Aurélio Matias e “História da Medicina no Ceará,” do médico Vinícius Antonius Holanda de Barros Leal. O primeiro acontecerá na Praça “O Quinze”, Rachel de Queiroz e o segundo na Praça “Iracema”, José de Alencar.

A publicação do professor Aurélio trata de assuntos como: O golpe contra a democracia, o Cariri cearense à época do golpe militar e, ainda, traz importantes e inéditos depoimentos.

Já o livro do médico Vinícius Antonius apresenta temas como: o clima e a salubridade cearense; nosologia do Ceará; as epidemias, as drogas e os tratamentos; o exercício da medicina; a cirurgia e a obstetrícia; a assistência à maternidade e a infância; hospitais; a Faculdade de Medicina; o Centro Médico; órgãos de classe; o serviço público e a medicina no Ceará; a Sociedade Médica de São Lucas, a Academia Cearense de Medicina; curandeiros, curiosos e charlatães e a relação (incompleta) dos médicos do Ceará. Ainda, apresenta importantes apêndices e anexos.

Para o presidente do Inesp, João Milton Cunha, o Instituto vem, mais uma vez, reafirmar seu compromisso de contribuir para a efetividade do Parlamento cearense. “É papel do Inesp publicar obras, estudos e pesquisas de temas necessários ao desempenho parlamentar, e garantir apoio cultural a esta Casa Legislativa,” afirma.

A Bienal acontece de 16 a 25 de agosto de 2019, com a temática “As Cidades e os Livros” sob curadoria da escritora Ana Miranda e dos professores e escritores Inês Cardoso e Carlos Vazconcelos.