Inflação: Fortaleza tem a maior variação no ano e o terceiro maior índice do país

A prévia da inflação oficial em Fortaleza desacelerou na passagem de abril para maio, caindo de 0,99% para 0,51%. Apesar da retração, a capital cearense registra o maior índice do país no acumulado do ano, com variação de 3,05%. Os dados são Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fortaleza apontou a terceira maior variação do país em maio, ficando atrás apenas de Goiânia (1,10%) e Belo Horizonte (0,56%).

O principal responsável pela inflação de 0,51% na prévia de maio foi o grupo habitação (2,0%), devido ao aumento da energia elétrica que subiu 0,72% no mês, considerando a bandeira tarifária amarela, em vigor desde 1º de maio.

Com o resultado de maio, a prévia da inflação em Fortaleza acumulada nos últimos 12 meses chega a 4,96%.