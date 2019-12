Infrações da Lei Seca nas rodovias cearenses cresce 64% em 2019

Desse montante, 1.179 registros foram por dirigir sob efeito de álcool e 3.438 pela recusa ao teste do bafômetro. As infrações estão previstas nos artigos 165 e 165 – A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), consideradas gravíssimas, com multa no valor de R$ 2.930,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo.