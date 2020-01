Infraero transfere gestão do Aeroporto de Juazeiro do Norte nesta segunda-feira

Após 18 anos, a Infraero encerra a gestão das operações no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, nesta segunda-feira (13). O terminal passará a ser administrado pela Aena Desarrollo Internacional, empresa espanhola, que o arrematou, em março do ano passado, pelas próximas três décadas.

O terminal recebeu, nos últimos anos, mais de R$ 20 milhões em investimento. Desde 2002, a capacidade mais que dobrou, passando de 800 mil para 1,7 milhão de passageiros por ano. Também foi realizada obra de requalificação da pista de pousos e decolagens, que prolongou a resistência do pavimento, possibilitando a operação de aeronaves de maior porte; além da ampliação do pátio de manobras.

Atualmente, o aeroporto conta com voos, operados pelas companhias aéreas Azul e Gol, com destino a Campinas e Guarulhos (SP), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Com localização estratégica, o aeroporto representa uma importante ferramenta para o desenvolvimento econômico e mobilidade da população para várias áreas do Cariri, não somente para o Sul e Centro Sul do Ceará, mas também para outros estados. Atende ainda a população do Noroeste de Pernambuco, do Alto Sertão da Paraíba e Sudoeste do Piauí.