Inhamuns: verminose atinge ovinos e caprinos. Criadores reclamam de abandono pela SDA

Os produtores agrícolas da Região dos Inhamuns amargam prejuízos e sofrimento com a mortandade de dezenas de ovinos e caprinos que atingem as propriedades de 8.000 criadores. Mesmo com o relato sobre a morte dos animais, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA), ignorou os apelos dos criadores para o envio de técnicos que acompanhassem a dimensão da doença que atinge ovinos e caprinos.

O correspondente do Jornal Alerta Geral na Região dos Inhamuns, Alverne Lacerda, relatou, nesta sexta-feira, a verminose que está matando os animais e fala sobre as queixas dos agropecuaristas que sentem órfãos diante do silêncio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. A produção do Jornal Alerta Geral e do site Ceará Agora encaminhou à SDA, nas últimas duas semanas, pedidos de informações sobre alguma resposta para os criadores de ovinos e caprinos da Região dos Inhamuns.

A Secretaria, por meio da assessoria de imprensa, também, ignorou os pedidos de informações se alguma medida estava sendo adotada para proteger a rebanho de ovinos e caprinos da verminose que está dizimando parte desses animais. O correspondente Alverne Lacerda destaca, ainda, outras cobranças – sem respostas, feitas pelos agropecuaristas da Região dos Inhamuns à Secretaria do Desenvolvimento Agrário.

Confira o comentário na íntegra: