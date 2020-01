Iniciada eleição dos 360 integrantes dos Conselhos Locais de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou o processo de eleição de membros dos Conselhos Locais de Saúde (CLSs) para o biênio 2020/2022. A escolha dos integrantes iniciou no dia 6 de janeiro, na Unidade de Atenção Primária à Saúde (Uaps) Antônio Jander, no Araturi, e encerrará no dia 31 de janeiro nas Uaps Ednir Carneiro (Potira I) e Giselda Magalhães (Potira II).

Os colegiados serão compostos por profissionais de saúde, usuários do SUS, gestores e prestadores dos territórios de atuação das Uaps. Ao todo, são oito vagas em cada CLS, distribuídas em: quatro usuários, dois profissionais de saúde e dois representantes do governo/prestador. Serão eleitos titulares e suplentes.

O processo é gerenciado e articulado pela Comissão Eleitoral, que tem os membros indicados pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e SMS. Os candidatos devem residir e/ou prestar serviço nos equipamentos localizados dentro do território de atuação das Uaps ao qual concorre a vaga.

As mesas diretoras dos CLSs e os gerentes das Uaps fazem o processo de mobilização da comunidade e profissionais de saúde para acompanharem a votação. O edital com o cronograma completo das eleições de cada Uaps foi divulgado no Diário Oficial do Município.