Inquérito mostra que Edifício Andrea passou por uma reforma estrutural oito meses antes da tragédia

Ainda não é possível apontar se a reforma influenciou na queda do condomínio. No mesmo dia em que o desabamento ocorreu, operários faziam intervenção nas colunas do residencial. Imagens de câmera de segurança mostram trabalhadores destruindo o reboco das colunas. Também não é possível apontar se essa intervenção influenciou no desabamento.

A investigação das causas da queda da estrutura segue em andamento e é responsabilidade de policiais do 4º Distrito Policial de Fortaleza. O delegado que preside a apuração do caso, José Munguba Neto, afirmou que aguarda apenas a finalização da perícia do local para concluir a investigação do caso.

O Edifício Andrea desabou em 15 de outubro. Nove pessoas que estavam no local morreram soterradas; outra sete foram resgatadas com vida sob os escombros.