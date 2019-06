Inscrição para Curso de Policiamento Ambiental encerra nesta sexta (7)

Encerra nesta sexta-feira (7)as inscrições para o Curso de Policiamento Ambiental – CPA/2019, promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. A seleção dos candidatos ocorrerá em três fases, sendo a primeira fase: inscrições; a segunda: apresentação de exames médicos; e a terceira fase: teste de aptidão física. Os interessados deverão comparecer à sede do BPMA com a ficha de inscrição e a documentação estabelecida no edital nº 003/2019-Coeni/Aesp.

O curso terá uma carga horária de 200 horas/aulas e previsão de início para o dia 01 de julho. São ofertadas 40 vagas, sendo 30 para policiais militares do estado do Ceará pertencentes ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA, cinco vagas para bombeiros militares do Estado do Ceará e cinco para outras unidades da PMCE.

A capacitação visa proporcionar o aprimoramento de conhecimentos teóricos e práticos do trabalho executado no dia a dia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A ficha de inscrição, requisitos para curso, relação de documentos, cronograma de atividade e demais informações estão disponíveis no Edital (baixe aqui).

Confira o cronograma de atividades:

Período de Inscrições: até 07 de junho de 2019 (segunda a sexta-feira, das 9h às 16h)

Local de inscrição: Sede do BPMA (Av. Raul Barbosa, nº 6801 – Bairro Aerolândia – Fortaleza/CE).

Apresentação de atestado médico: 10 a 14 de junho

Teste de Aptidão Física (TAF): 17 e 18 de junho

Matrícula online: 24 de junho a 01 de julho