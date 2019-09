Inscrição para vagas remanescentes do Fies termina nesta sexta-feira

O processo seletivo para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre deste ano termina nesta sexta-feira (06). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas durante os processos seletivos regulares do Fies devido desistência dos candidatos pré-selecionados ou pela falta de documentação.

Como ocorre desde o segundo semestre de 2015, houve o estabelecimento de cursos prioritários. Até esta sexta-feira (6), serão ofertadas somente as vagas remanescentes nas áreas de saúde, engenharia e ciência da computação, licenciatura, pedagogia normal e superior.

A partir de sábado (7), as inscrições são abertas para todas as áreas. Os prazos para participar do processo seletivo dependem da situação do estudante. Candidatos não matriculados em Instituição de Educação Superior têm até 11 de setembro para se inscrever. Para os matriculados, o prazo é 29 de novembro.