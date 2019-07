Inscrições abertas para curso a distância sobre Agenda 2030 e ODS

A Petrobras em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), estão promovendo o curso a distância “Integrando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os ODS”. O intuito é aperfeiçoar os conhecimentos de gestores públicos, representantes da sociedade civil organizada e do setor privado sobre a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O curso foi elaborado com base em diagnósticos de capacidades e demandas dos 114 municípios envolvidos no projeto. A estimativa é de que, por meio dessa ação, mais de 2,3 mil alunos (uma média de 20 por município) participem da ação. Após o curso, que será lançado no próximo mês, os participantes estarão aptos a formular ações e iniciativas para a adoção, no âmbito local, de iniciativas para a erradicação da pobreza, o crescimento econômico inclusivo e a sustentabilidade ambiental, de forma integrada.

Sobre o curso

Dividido em quatro módulos, o curso será disponibilizado na modalidade a distância, por meio de plataforma online. Todo o conteúdo do curso será apresentado por meio de diferentes mídias. Também serão disponibilizados conteúdos de apoio aos alunos, como documentos oficiais, vídeos sobre a Agenda 2030 e indicação de leituras.

A interação com os participantes será por meio de sessões de perguntas e respostas com instrutores do curso, em cada módulo. Aos alunos que completarem o curso, com duração de aproximadamente doze horas, serão disponibilizados certificados de participação, emitido pelo PNUD, após a aprovação do trabalho final.