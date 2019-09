Inscrições abertas para II Seminário Nascer no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio do Programa Mais Infância Ceará, realizará o II Seminário Nascer no Ceará dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, no Hotel Plaza Praia Suítes, em Fortaleza. Serão 260 vagas voltadas para gestores estaduais e municipais das maternidades, dos consórcios e profissionais de saúde. O Programa Mais Infância Ceará é idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Leite. As inscrições acontecem até 11 setembro, clique aqui.

Durante o evento, as prefeituras pactuarão adesão ao Programa Nascer no Ceará. A iniciativa visa a redução do adoecimento e da mortalidade materna e infantil no Estado. A programação contará ainda com a apresentação da análise das maternidades, novas ações propostas pelo programa e atividade para redesenho da rede hospitalar.

Nascer no Ceará

O Nascer no Ceará vem promovendo a reestruturação da linha de cuidado materno-infantil a partir da atenção à gestação de alto risco, a fim de garantir a assistência qualificada nos 184 municípios cearenses. O objetivo do Estado é reduzir a morbimortalidade materna e neonatal, além de promover a qualificação da assistência na linha de cuidado materno-infantil por meio da implementação de protocolos, qualificação de profissionais e definição de fluxos assistenciais nas cinco macrorregiões de saúde.

O Programa Nascer no Ceará executado, pela Sesa, pretende fortalecer a assistência qualificada durante o pré-natal das gestantes de alto risco, parto seguro e humanizado, apoio ao recém-nascido, oferta de planejamento sexual e reprodutivo para mulheres com gestação de alto risco. Trata-se de uma política voltada para as mulheres com gravidez de risco que serão mapeadas e assistidas pelo Governo do Ceará.

Serviço

II Seminário Nascer no Ceará

Data: quinta-feira, 12 de setembro

Horário: 9 às 16 horas

Local: Hotel Plaza Praia Suítes (Rua Barão de Aracati, 94 – Praia de Iracema)

Mais informações: (85) 3101.5201

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará