Inscrições abertas para novos alunos das Faculdades e Centros Técnicos do Centec

As inscrições para o vestibular e processo seletivo 2019.2 das Faculdades e Centros Técnicos do Centec vão somente até a próxima quinta-feira (30). Estão abertas, ao todo 580 vagas para dois cursos superiores tecnológicos e oito cursos técnicos nas Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec), em Juazeiro do Norte e Quixeramobim; e nos Centros Vocacionais Técnicos (CVTEC) em Crato e São Gonçalo do Amarante.

Na Fatec Sertão Central, estão sendo ofertados os cursos superiores de tecnologia em Alimentos e Gestão do Agronegócio; e o curso técnico em Panificação. Na Fatec Cariri, os participantes podem escolher entre os cursos técnicos em Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecânica e Meio Ambiente. Já no CVTEC Crato há vagas para o curso técnico em Cozinha; e no CVTEC São Gonçalo do Amarante é possível escolher entre Eletromecânica, Metalurgia ou Meio Ambiente. Todos cursos são gratuitos e contam com a parceria da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

Este ano, o Centec conta o exemplo do professor Ciswal Santos, ex-aluno do curso de Eletroeletrônica da Faculdade de Tecnologia Centec (Fatec), no Cariri, que conquistou uma vaga na concorrida Universidade de Harvard (EUA), com um projeto sustentável para casas do semiárido nordestino. “A Fatec e o Centec plantaram em mim uma semente de desenvolvimento tecnológico e inovador. Eu cheguei na faculdade e vi laboratórios, salas de aula, professores amigos e tudo pertinho de mim, na minha cidade. Então, quem tiver vontade de crescer, aprender e mudar o Brasil, não pode perder a oportunidade de estudar na Fatec”, convida Ciswal direto de Cambridge, cidade onde fica Harvard, no estado de Massachusetts, Estados Unidos.

Cerca de 50% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas; e 3% são reservadas para pessoas com necessidades especiais. A taxa de inscrição custa 25 reais e é possível solicitar isenção do pagamento. A prova será dia 9 de junho das 9h às 13h; e as aulas estão previstas para iniciar no dia 5 de agosto. Confira abaixo a distribuição de vagas por turno e unidade.