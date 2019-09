Inscrições abertas para o XXIII Seminário sobre a Educação de Sobral

Estão abertas as inscrições para a 23ª edição do Seminário sobre a Educação de Sobral, que será realizado nos dias 26 e 27 de setembro, no auditório do paço municipal. O evento organizado pela Secretaria da Educação de Sobral visa atender a solicitação de gestores, pesquisadores e estudantes interessados em conhecer a política educacional que levou o município a ter a melhor educação pública do Brasil.

A 22ª edição do Seminário, realizada nos dias 29 e 30 de agosto, contou com a participação de secretários, coordenadores, professores e estudantes dos municípios de Lagoa de São Francisco, no Piauí, Belém e Castanhal, no Pará, Fortaleza, Groaíras, Massapê, Moraújo e Sobral, no Ceará. Abrindo o seminário, o secretário da Educação, Herbert Lima, apresentou as estratégias, programas e projetos adotados pela Rede Pública Municipal ao longo dos últimos 23 anos. Em seguida foi apresentado o trabalho da Coordenadoria de Desenvolvimento da Aprendizagem e da Gestão Pedagógica.

Os participantes também conheceram a Casa da Avaliação Externa do Município de Sobral, que elabora as provas e aplica avaliações semestrais com todos os estudantes do Infantil V ao 9º ano do Ensino Fundamental, e a Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege), responsável pela formação continuada dos professores do município.

No segundo dia de evento, o diretor da Esfapege, Amaury Gomes, apresentou o trabalho desenvolvido na formação dos professores. Os participantes também visitaram o Centro de Educação Infantil Professora Maria Luciana Lopes Lima e o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão, localizados no bairro Santo Antônio.