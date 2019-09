Inscrições do programa Médico da Família Ceará se encerram nesta segunda-feira

Os interessados em concorrer às novas vagas no Programa Médico da Família Ceará precisam correr! As inscrições, que podem ser feitas na página da ESP/CE, se encerram hoje às 13h. Lançada por meio do edital 23/2019, a seleção visa formação de 44 profissionais médicos para o curso de pós-graduação lato sensu em Atenção Primária à Saúde (APS).

O processo seletivo se dará em etapa única, por meio da aplicação de prova teórica escrita e objetiva, programada para o dia 15 de setembro. Os profissionais aprovados no certame atuarão nos postos de saúde localizados em comunidades da Capital, como parte de uma política de fortalecimento da atenção primária e das equipes de Estratégia da Saúde da Família.

A ação faz parte do Programa Juntos por Fortaleza, conjunto de incentivos públicos pactuados entre Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza e que contou com investimento de quase R$ 10 milhões do Tesouro Estadual.

A formação dos médicos em serviço pelo programa terá duração máxima de um ano, com pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ 11.865,00, além de carga horária que contemplará 1.920 horas distribuídas entre atividades práticas de treinamento em serviço, atividades didáticas presenciais e/ou a distância, que inclui a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e outras definidas pela coordenação do Programa.

O Programa Médico da Família Ceará foi regulamentado pelo Governo do Ceará por decreto assinado em março de 2019, com o objetivo de estimular a qualificação e valorização de profissionais da Saúde no âmbito da atenção primária. Os médicos integrantes da política pública são qualificados por meio de curso de pós-graduação lato sensu em APS, ofertado pela ESP/CE.