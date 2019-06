Inscrições do Sisu começam hoje e vão até sexta-feira (7)

Estudantes de todo o Brasil que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e não zeraram a redação já podem se inscrever na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. A expectativa é que 59.028 vagas sejam ofertadas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país.

No próximo dia 10 o resultado da chamada regular será divulgado, já as matrículas, devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão participar da lista de espera de 11 a 17 de junho, nesse caso, a convocação vai ocorrer após o dia 19 deste mês. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (7), na página do Sisu.

O candidato pode solicitar até duas opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, as duas opções, com local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência. Até o fim do período de inscrição, os candidatos podem alterar as opções de curso. Será válida a última opção confirmada. Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva, detalha a chamada: