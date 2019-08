Inscrições para 44 novas vagas do programa Médico da Família Ceará seguem até 2 de setembro

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, está com inscrições abertas para novas vagas no Programa Médico da Família Ceará. Lançado por meio do edital 23/2019, a seleção visa a formação de 44 profissionais médicos para o curso de pós-graduação lato sensu em Atenção Primária à Saúde. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 2 de setembro (segunda-feira).

O processo seletivo se dará em etapa única, por meio da aplicação de prova teórica escrita e objetiva, programada para o dia 15 de setembro. Os profissionais aprovados no certame atuarão nos postos de saúde localizados em comunidades da Capital, como parte de uma política de fortalecimento da atenção primária e das equipes de Estratégia da Saúde da Família.

A ação faz parte do Programa Juntos por Fortaleza, conjunto de incentivos públicos pactuados entre Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza e que contou com investimento de quase R$ 10 milhões do Tesouro Estadual.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará