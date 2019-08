Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni encerram na segunda-feira

Os estudantes cearenses tem até segunda-feira (19), para realizarem a inscrição nas bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni). As vagas são voltadas para o segundo semestre do ano e foram liberadas devido a desistências dos candidatos pré-selecionados ou por falta de documentação.

Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira (16), mas devido uma instabilidade nos portais do Ministério da Educação, o prazo foi prorrogado e encerra na segunda-feira (19). O prazo final para inscrição de candidatos já matriculados na faculdade em que deseja se inscrever não sofreu alterações e só se encerra no dia 30 de setembro.

Os estudantes selecionados devem comparecer na instituição de ensino para comprovar as informações prestadas. Caso a inscrição não seja confirmada, a bolsa volta a ficar disponível no sistema.