Inscrições para cursos superiores do Centec encerram dia 5 de dezembro

As inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) do Cariri e do Sertão Central vão somente até o dia 5 de dezembro. Ao todo, são oferecidas 270 vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos nas cidades de Juazeiro do Norte e Quixeramobim, nas Fatecs Cariri e Sertão Central. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições no site.

Na Fatec Cariri, são ofertados os cursos de Tecnologia em Alimentos, Irrigação e Drenagem, Saneamento Ambiental e Manutenção Industrial, com as aulas no período integral. Já na Fatec Sertão Central, é possível escolher entre os cursos de Alimentos ou Gestão do Agronegócio, com aulas no turno da manhã.

A taxa de inscrição custa R$ 25 e os interessados também podem solicitar a isenção até esta sexta-feira (29). Do total de vagas, 50% são reservadas para estudantes que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas públicas municipais ou estaduais, e 3% para pessoas com deficiência. As aulas estão previstas para iniciar em janeiro de 2020.

Serviço

Cursos superiores de tecnologia gratuitos em Juazeiro do Norte e Quixeramobim

Inscrições: até dia 5 de dezembro de 2019

Local: www.centec.org.br