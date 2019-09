Inscrições para Festival Louva Caucaia estão abertas e seguem até a próxima segunda-feira

Estão abertas até a próxima segunda-feira (23), as inscrições para o I Festival de Música Evangélica Louva Caucaia. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro e se apresentarão durante nos festejos da Semana do Município, em outubro.

A promoção é da Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (17), e pode ser acessado aqui. As inscrições são gratuitas.

Estão aptos a participar do Festival somente artistas que interpretem música evangélica inédita. Podem se inscrever cantores solo, duplas e grupos musicais. Cada candidato tem direito a participar com apenas uma música, cujo tempo máximo é de cinco minutos.

O Festival será composto de três fases. Na primeira, de 24 a 26 de setembro, as mídias eletrônicas entregues no ato da inscrição com as músicas serão avaliadas pela comissão julgadora. Na segunda fase, nos dias 10 e 11 de outubro, os 30 selecionados da primeira etapa se apresentarão à comissão, que definirá os três melhores colocados para shows no dia 14 de outubro.

Os jurados vão avaliar os critérios: melodia (de zero a dez), interpretação (de zero a cinco), afinação (de zero a dez), arranjo (de zero a dez) e letra (de zero a dez).

O primeiro lugar do Festival de Música Evangélica Louva Caucaia receberá prêmio de R$ 3 mil, enquanto o segundo lugar ganhará R$ 2 mil e o terceiro lugar terá direito a R$ 1 mil.

CONFIRA O CRONOGRAMA:

INSCRIÇÕES

17 a 23 de setembro

PRIMEIRA FASE: ANÁLISE DOS ARQUIVOS ENCAMINHADOS

24 a 26 de setembro

PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS E INABILITADOS

27 de setembro

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR E-MAIL

28 a 30 de setembro

JULGAMENTO DO RECURSO

1º de outubro

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA FASE

2 de outubro

SEGUNDA FASE: DEFINIÇÃO DOS GANHADORES

10 e 11 de outubro

TERCEIRA FASE: APRESENTAÇÃO DOS FINALISTAS

14 de outubro