Inscrições para Fies e P-Fies iniciam no dia 5 de fevereiro

As inscrições para o primeiro semestre de 2020 do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil e do P-Fies começam no dia 5 de fevereiro e vão até as 23h59 do dia 12 de fevereiro, de acordo com o cronograma, que segundo o Ministério da Educação, será mantido.

O programa tem o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores pagos e é dividido em duas modalidades: ma primeira, o fundo oferta vagas com juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda é direcionada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

Além disso, neste ano a nota da redação do Enem para os alunos que desejam contratar o fundo terá um peso ainda maior. No sistema anterior, o estudante precisaria ter nota média mínima de 450 pontos e não zerar a redação para conseguir o financiamento. Entre as mudanças aprovadas no mês passado pelo comitê gestor do Fies, será exigida uma nota mínima de 400 pontos para a prova discursiva.