Inscrições para o Ceará Faz Ciência vão até próxima segunda (15)

Seguem abertas até a próxima segunda-feira (15), as inscrições para o projeto Ceará faz Ciência. A mostra itinerante deste ano terá o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, e escolherá 20 trabalhos científicos para expor suas pesquisas durante a Feira do Conhecimento 2019, nos dias 16 e 17 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. As inscrições podem ser feitas no site do evento.

Poderão participar estudantes de Ensino Médio/Técnico/profissionalizante e de Ensino Fundamental II, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o Estado. O projeto candidato deve estar diretamente relacionado com uma das seguintes áreas do saber: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Recursos Hídricos, Energias Renováveis, Inclusão Social e Sustentabilidade.

A comissão julgadora, instituída pela Secitece, levará em consideração critérios como criatividade, praticidade e aplicabilidade no cotidiano, conhecimento científico e relevância social.

Quem pode participar?

Estudantes do Ensino Fundamental: a equipe deverá ser formada por, no máximo, dois alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental de instituições públicas ou privadas, e um professor orientador, ligado à instituição de ensino a qual os alunos pertencem.

Estudantes do Ensino Médio/Técnico ou profissionalizante: a equipe deverá ser formada por no máximo dois alunos regularmente matriculados no Ensino Médio/Técnico ou profissionalizante de instituições públicas ou privadas e um professor orientador, ligado à instituição de ensino a qual os alunos pertencem.

Feira do Conhecimento 2019

Contando com uma ampla e diversificada programação com grandes nomes do empreendedorismo, da ciência, da inovação e tecnologia, a Feira do Conhecimento 2019 é uma realização do Governo do Estado/Secitece, Instituto Centec, Fiocruz, Aprece e Cosems/CE e ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, nos dias 16 a 19 de outubro.

Mais informações: 85 3101-6429