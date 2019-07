Inscrições para o Enade 2019 estão abertas

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enade 2019, está com as inscrições abertas para avaliação dos estudantes concluintes dos cursos de graduação do país. As inscrições devem ser feitas pelos coordenadores de curso das instituições de nível superior, até 11 de agosto.

Os estudantes são avaliados por meio de uma prova. A aplicação do exame está marcada para acontecer no dia 24 de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do teste. O resultado dos aluns será utilizado como parte do cálculo para definir o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), indicador de qualidade que compõe a avaliação do MEC em relação a qualidade de ensino das instituições de nível superior.

O Enade é um pré-requisito para conclusão do curso, colação de grau e obtenção do diploma. Além disso, o histórico escolar apresenta a regularidade do aluno com o Enade. De acordo com o Inep, a regularidade do estudante no exame facilita a emissão de documentos de conclusão dos cursos de graduação, colação de grau e diploma.