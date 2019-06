Inscrições para o ProUni encerram amanhã

As inscrições para participar do Programa Universidade para Todos, o ProUni, se encerram nesta sexta-feira (14). Ao todo, foram ofertadas, para o segundo semestre deste ano, 169.226 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior, sendo 68.087 bolsas integrais e 101.139 bolsas parciais. Quem ainda não realizou a inscrição, tem até hoje para participar do programa por meio do site do Prouni.

Podem se inscrever candidatos que não tenham diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018. Além disso, os estudantes precisam ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral.

É preciso também, ter obtido nota mínima de 450 pontos nas provas do Enem. Outra exigência é a de que o aluno não tenha tirado zero na redação. Também podem participar do programa estudantes com deficiência e professores da rede pública.