Inscrições para o Vestibular 2020.1 da Uece começam dia 23 pela internet

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), vai abrir inscrições para o Vestibular 2020.1, exclusivamente pela internet. As inscrições para o certame ocorrerão no período de 23 de setembro a 11 de outubro 2019. O concurso destina-se a selecionar candidatos para os cursos de graduação do primeiro período letivo de 2020.

Estão sendo oferecidas 2.534 vagas, das quais 1.268 são para os cursos de Fortaleza e 1.266 vagas são para os cursos das Unidades da Uece no Interior do Estado, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá e Mombaça.

Segundo o presidente da CEV, professor Fábio Perdigão, a inscrição via internet será para candidato pagante integral, isento 100% ou isento 50%.

A partir das 23h59 do dia 11 de outubro de 2019, o acesso à internet para geração da ficha eletrônica de inscrição e do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) será bloqueado. O DAE poderá ser gerado até as 23h59 do dia 11 de outubro, e terá como vencimento o dia 14 de outubro, último dia em que o candidato poderá reimprimi-lo e pagá-lo.

A taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 poderá ser paga na rede bancária ou nos estabelecimentos por ela credenciados, através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) emitido via internet. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento dos campos da ficha eletrônica de inscrição e do DAE.

Na ficha eletrônica de inscrição, o candidato indicará o curso e a Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol) de sua escolha.

As provas da 1ª fase serão aplicadas na sexta-feira, 15 de novembro, com a prova de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química e Biologia. A 2ª Fase acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro, respectivamente (domingo e segunda-feira), com a realização de quatro Provas: uma de Redação e três Específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

Mais informações podem ser obtidas na sede da CEV, no Campus do Itaperi, situada na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, no endereço eletrônico www.uece.br/cev ou pelos telefones 3101.9710 ou 3101.9711.