Inscrições para os novos colégios da Polícia Militar começam nesta sexta-feira

Começam nesta sexta-feira (24/01), as inscrições para o processo seletivo de duas novas unidades do Colégio da Polícia Militar do Ceará , situadas em Sobral e Maracanaú. A cidade da Região Metropolitana de Fortaleza recebe o 3º Colégio da Polícia Militar do Ceará Tenente Mário Lima (3º CPM-TML) e a cidade conhecida como “a Princesa do Norte” recebe o 4º Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho (4º CPM-MJP). As escolas foram criadas por decreto divulgado no Diário Oficial do Estado no último dia 14 de janeiro.

O Colégio de Maracanaú ofertará 280 vagas, já na unidade de Sobral serão 820 vagas, ambas para o Ensino Médio. O processo para admissão de novos alunos inicia-se com a fase de inscrições indo do dia 24 ao dia 27 de janeiro, etapa realizada exclusivamente pela internet, no site www.cpmgef.ce.gov.br, contendo os Editais e todas as informações do certame (links abaixo) .

Edital do Processo Seletivo do Colégio de Maracanaú

Edital do Processo Seletivo do Colégio de Sobral

Após a fase de inscrições, a aplicação da prova do processo seletivo está prevista para o próximo dia 9 de fevereiro(domingo), às 9h da manhã, com duração de três horas. A avaliação contempla os conteúdos de português e matemática.

As vagas nos dois colégios serão preenchidas por candidatos dependentes de servidores estatuais das forças de segurança pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense) e por não Dependentes (Público Geral).

As duas novas unidades de ensino passam a integrar a rede de colégios já consolidada pelo sucesso na educação pública estadual. O 1º Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (1ºCPM-GEF), com sede em Fortaleza possui 23 anos de existência e expressivos resultados que o consagram, por exemplo, pelo quarto ano consecutivo com as melhores médias dentre todas as escolas públicas do Ceará no Exame Nacional do Ensino Médio.

O 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Junior (2º CPM-CHMJ), não é diferente, com apenas quatro anos de fundação progrediu da 88ª colocação em 2016 para a incrível posição de 9º lugar em 2018 no mesmo ranking das médias de escolas públicas avaliadas no Enem.