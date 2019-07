Inscrições para professores trabalharem no Enem termina segunda-feira

Os professores de escolas públicas que tem interesse de trabalhar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, está selecionando até o dia 22 de julho, os docentes da rede estadual e municipal para atuarem na Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Enem. Os interessados devem se inscrever pela internet, no endereço certificadores.inep.gov.br. Servidores públicos federais também podem se inscrever.

Nos dias de prova, 3 e 10 de novembro, os certificadores atuarão como representantes do Inep, conferindo vários procedimentos nos locais onde o exame for aplicado. O trabalho dos professores é remunerado por Auxílio Avaliação Educacional (AAE). Para cada domingo de prova é pago R$ 342, o que corresponde a R$ 28,50 por hora.

O Inep exige uma nota mínima em um curso de capacitação a distância, realizado após as inscrições. Os professores também precisam cumprir critérios como ser docente da rede estadual ou municipal de ensino, ter formação mínima em nível médio, não estar inscrito nem ter parentes inscritos como participantes do Enem 2019 e não ter vínculo com as atividades do processo de elaboração, impressão, distribuição, aplicação ou observação da aplicação do exame.