Inscrições prorrogadas para bolsistas da Sesa

A Secretaria da Saúde do Ceará prorroga as inscrições para as 18 vagas do Programa Bolsa de Incentivo à Educação da Rede Sesa. Podem concorrer os estudantes que estão regularmente matriculados nas instituições de ensino superior conveniadas com a Secretaria da Saúde do Estado e a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), nos cursos de graduação de Ciências da Computação, Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Engenharia de Produção e Medicina. As inscrições acontecem entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.

A habilitação de currículo e o memorial descritivo são as duas etapas do processo seletivo. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no Núcleo de Valorização, Negociação e Educação em Saúde – Nuven da Sesa, localizado na Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, Fortaleza,Ce, Bloco E, das 8 às 12h e das 14 às 17h. Os candidatos têm que apresentar a ficha de inscrição preenchida. A página três do edital informa os documentos que são exigidos.

Os candidatos a bolsista devem ter concluído, no mínimo, 50% dos créditos requeridos para a conclusão do curso superior até a data de convocação, ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação ao Plano de Atividades do Bolsista (PAB). Não poderão participar estudantes com previsão de colação de grau em período igual ou inferior a um ano. Os universitários classificados serão convocados, conforme o número de vagas existentes, e firmarão o Termo de Compromisso do Bolsista (TCB). Durante o período do estágio, o bolsista estará sob permanente processo de avaliação de desempenho quanto ao envolvimento com as atribuições, desenvolvimento técnico-científico, relacionamento interpessoal, assiduidade e pontualidade. O valor mensal da bolsa é de R$ 671,95 e o estagiário tem direito a auxílio transporte.

Formação

A Sesa mantém o Programa Bolsa de Incentivo à Educação na Rede Sesa – Proensino/Sesa para viabilizar estágio extracurricular na Secretaria, com o intuito de aproximar a universidade da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse programa assegura um espaço à comunidade acadêmica, permitindo uma prática reflexiva, contribuindo para a formação de estudantes, educação permanente dos trabalhadores das unidades que compõem a rede Sesa, docentes das instituições de ensino superior (IES) conveniadas, gestores e usuários dos serviços de saúde enquanto atores desse processo.

Veja o Edital

Ficha de inscrição

E-mail para informações: proensinosesa@gmail.com / Telefone: 3101-5116/ 3101.5274