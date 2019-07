INSS: a partir da próxima quarta-feira 90 serviços serão totalmente automatizados

O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, terá 90 dos 96 serviços totalmente automatizados a partir da próxima quarta-feira (10). De acordo com o órgão, o objetivo é facilitar a vida do cidadão e evitar o deslocamento dos segurados até uma agência.

Alguns serviços já são atendidos pela Central 135 de forma totalmente eletrônica, sem atendente. Um exemplo desse serviço é o resultado da perícia médica que, em apenas 10 dias de migração para a nova forma de atendimento, recebeu 204.108 ligações, das quais 65% foram resolvidas sem atendente.

Entre os serviços realizados de forma eletrônica estão atualização cadastral, extrato de empréstimo consignado, extrato de pagamento, consulta, requerimentos e informações sobre data e local de pagamento.

Segundo o INSS, a ideia é possibilitar que o atendente seja acionado apenas nos casos mais complexos, tornando as informações mais rápidas e precisas, reduzindo o tempo de espera pelo atendimento.