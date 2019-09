INSS começa a pagar 1ª parcela do 13º para quem ganha mais do que 1 salário mínimo

Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo começam a receber a primeira parcela do 13º salário, junto com o benefício de agosto. O pagamento vai até está sexta-feira (6). No Ceará mais de 1 milhão e meio de beneficiários irão receber o dinheiro, no total serão mais de R$ 2 bilhões de reais. A data varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito. O pagamento será de 50% do valor do benefício e não haverá desconto de Imposto de Renda.

A segunda parcela do 13º salário deverá ser paga junto com o benefício de novembro. O pagamento deverá ocorrer entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, também de acordo com o valor e com o número do benefício.

Segundo a legislação, o Imposto de Renda sobre o 13º será cobrado apenas na segunda parcela.