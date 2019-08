INSS oferece cursos gratuitos para orientar sobre a Previdência Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza cursos gratuitos que orientam os cidadãos sobre a Previdência Social. O serviço é prestado pelo Programa de Educação Previdenciária (PEP), desenvolvido pelo Instituto, através do site da Escola Virtual, onde é possível encontrar cursos gratuitos à distância. As inscrições ainda estão abertas, até 8 de setembro, para a realização de três cursos.

– Salários (maternidade e Família)

– Contribuinte Individual

– Aposentadorias (por idade, tempo de contribuição e por invalidez)

O Programa ainda ofertará novamente os cursos a partir do dia 23 de setembro.

PEP

O Programa de Educação Previdenciária (PEP), desenvolvido pelo INSS, é um programa social do Governo Federal que atua com o objetivo de informar e orientar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social.

O Programa conta com equipes em todo o Brasil. Essas equipes atuam por meio de ações como orientação e informação, palestras, cursos presenciais, cursos a distância, mídias (rádio, web rádio e televisão), informação pela internet e reuniões. O PEP também realiza ações em escolas, entidades, associações, participa de eventos, faz parcerias e promove capacitações direcionadas.