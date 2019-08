INSS reúne grupo focal de segurados para testar mudanças tecnológicas no atendimento do Instituto

O INSS realizou pela primeira vez, nesse mês,“grupo focal” para avaliar como os usuários percebem a qualidade do atendimento – seja presencial ou remoto (internet e telefone). Os testes contou com a participação de aposentados e outros segurados do INSS com o intuito de testar e melhorar os canais de atendimento do instituto.

A pesquisa qualitativa foi realizada pelo INSS em conjunto com equipes da Dataprev, empresa responsável por prover suporte tecnológico ao Instituto.

Como?

Reunidos no prédio da Administração do INSS, em Brasília, os usuários participaram de discussões sobre as inovações tecnológicas, tanto no INSS quanto no mundo.

Eles foram indagados sobre o processo de digitalização dos serviços pelo qual o Instituto vem passando e puderam conhecer também a nova versão do Meu INSS (prevista para lançamento em outubro), na qual já foram feitas melhorias baseadas diretamente no feedback dos usuários, colhidas em outras ações como essa.

*(Com informações do INSS)