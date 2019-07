Instalação do viaduto da CE-060 sobre Anel Viário começa nesta sexta-feira e tráfego terá desvios

As obras para garantir a entrega do Anel Viário no fim deste ano de 2019 entram numa nova etapa durante esta semana, com o início dos trabalhos para instalar o viaduto no cruzamento com a CE-060 (Maracanaú). A meta da Superintendência de Obras Públicas (SOP), vinculada à Secretaria da Infraestrutura, é liberar em 60 dias o tráfego em linha reta neste cruzamento (Fortaleza-Pacatuba e Caucaia-Eusébio).

Para viabilizar as obras do viaduto na CE-060, parte do cruzamento com o Anel Viário será interditado, com fluxo colocado em pista simples e desvios sinalizados pelo Detran. A partir de sexta-feira (2), os motoristas devem ficar atentos às rotas propostas para atravessar a região.

Mapa

Quem se desloca de Fortaleza para Caucaia ou Pacatuba vindo pela avenida Godofredo Maciel deve dobrar à direita na avenida Edson Magalhães e acessar a avenida de Contorno Oeste. Dali, o motorista que desejar seguir para Caucaia retoma a passagem pelo Anel Viário, enquanto aquele que vai para o Interior atravessa a rodovia e pega a avenida Parque Norte 2 até a avenida do Contorno para entrar na CE-060.

O condutor que trafega de Pacatuba/Redenção para seguir até a Capital vai pela CE-060 até a rua Coronel Pedro Sampaio, pegando a Avenida Central da Pajuçara, depois um curto trecho do Anel Viário para fazer um retorno e em seguida continua na via até entrar na rua Novo Amanhecer. Ali, há um semáforo para entrar na avenida Radialista João Ramos e chegar à rota central.

O sentido BR-116/Caucaia e o inverso continuam seguindo pelo Anel Viário. Já quem vai da BR-116 rumo à Maraponga deve dobrar na rua Novo Amanhecer, continuando a rota Pacatuba/Capital. Se o rumo for o Interior, a recomendação é dobrar à esquerda no semáforo com a avenida Parque Norte 1. A rota Caucaia/Maraponga é feita através de retorno no Anel Viário, conforme sinalizado no mapa.