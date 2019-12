Instituto da Primeira Infância realiza desfile especial na Praça da Imprensa nesta sexta

O projeto Vai Maria, que resgata o potencial de mães e cuidadoras de crianças atendidas pela instituição Iprede (Instituto da Primeira Infância), participa de um desfile que acontece na feira Babado Coletivo, nesta sexta (13), às 19h, na Praça da Imprensa. O desfile concretiza o segundo ciclo do trabalho realizado com os cursos oferecidos pela instituição.

O Vai Maria está na ativa desde março de 2018 e fornece aulas teóricas e práticas de corte e costura, moda e criação, além de promover encontros que trabalham as ideias das participantes. O principal objetivo do projeto é transformar a vida das participantes de forma positiva. O curso se divide em dois ciclos, o primeiro ciclo do projeto foi encerrado com um desfile das mães, vestidas com as primeiras peças produzidas por elas, no anfiteatro do IPREDE.

Mãe participante do projeto, Francisca Patrícia de Oliveira, demonstra sua felicidade de participar do projeto.

Aqui não aprendemos só a costurar roupas, aprendemos a costurar nossos sonhos, afirma.

O segundo ciclo se encerra com a formatura de mais uma turma de 15 alunas. O projeto foi financiado pelo Criança Esperança e as alunas puderam visitar fábricas, trocar ideias com artistas, estilistas e grandes nomes da moda cearense e agora vão desfilar sua própria coleção, “Brasilidade”, no Babado Coletivo.

Durante os três dias de feira, o IPREDE terá um estande no qual serão vendidas peças produzidas pelas mães do projeto e toda a renda obtida será revertida para a criação do negócio social Vai Maria. Uma confecção que destinará sua renda para a sustentabilidade do próximo ciclo do projeto e gerando renda às mães participantes.

O coordenador de projetos do IPREDE, João Victor Furtado, explica a importância do sonho de concretizar a confecção.

A gente sonha que em janeiro possamos montar a confecção ‘Vai Maria’, essa marca que é tão importante pra gente, onde vamos poder proporcionar uma renda para cada uma delas. Essa confecção vai ser a materialização de um sonho, ressalta.

Natal do Iprede

Neste mês, o IPREDE está recebendo doações de brinquedos que serão distribuídos no Natal. Bonecas, jogos, brinquedos de montar e empilhar estão entre o preferidos das crianças, e ajudam também no seu desenvolvimento psicossocial. As iniciativas do IPREDE podem ser apoiadas com doações de leite, alimentos, brinquedos, e também adquirindo peças da coleção “Brasilidade” do projeto Vai Maria no estande da feira Babado Coletivo, para que o instituto continue criando oportunidades de uma vida melhor para as crianças e suas mães.

Sobre o Iprede

O Instituto da Primeira Infância-IPREDE, sociedade civil sem fins lucrativos, existe há 33 anos e dedica-se a promover a nutrição e o desenvolvimento na primeira infância, articulando-os com ações que visam ao fortalecimento das mulheres e da inclusão social de famílias que vivem em situação de exclusão e pobreza. Através de doações, o IPREDE garante o atendimento diário a cerca de 900 famílias em situação de risco, integrando-os à sociedade e promovendo a sua cidadania. Os atendimentos no IPREDE ocorrem de segunda à sexta de 7h às 17h.

Atualmente o IPREDE atende mais de 1390 crianças ao mês (são cerca de 900 famílias), porém as mães/cuidadoras trazem ao Instituto irmãos, avós e até primos das crianças atendidas; ou seja: a cada mês passam pelo IPREDE aproximadamente 3.100 pessoas. Além dos atendimentos psicossociais, na instituição são distribuídas cerca de 450 latas de leite por dia e 15 toneladas de alimento. Atualmente nosso estoque está em baixa volume, tendo leite suficiente para apenas um mês, tal leite é de sua importância para a subsistência de nossas famílias. Contamos com a doação de todos, para que o IPREDE continue a realizar seu trabalho.

Serviço

Desfile Vai Maria – Feira Babado Coletivo

Dia: 13 de dezembro

Horas: 19h

Local: Praça da Imprensa