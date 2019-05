Instituto de Meteorologia emite alerta amarelo para municípios cearenses

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo devido às chuvas intensas previstas para o Estado. O alerta aponta o risco de chuvas de até 50 milímetros (mm) por dia e ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h. O aviso também alerta para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios nos municípios cearenses. O alerta amarelo indica “perigo potencial”.

De acordo com dados coletados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registradas precipitações em pelo menos 113 municípios. O número deve ser ainda maior, já que os dados são preliminares e são atualizados diariamente.

As maiores chuvas foram registradas em Morada Nova, com 120 milímetros e em Fortim, com 117 milímetros de chuva. Nos municípios de Pacatuba, Itaitinga e Novas Russas, os pluviômetros marcaram aproximadamente 110 milímetros.

A recomendação do instituto é de que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Apesar das precipitações intensas registradas nos últimos dias, o mês de maio segue com volume de águas abaixo do esperado para o período de quadra chuvosa.