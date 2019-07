Instituto Federal do Ceará no Cedro realiza concurso para professores substitutos

O campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) no Cedro está realizando processo seletivo para contratação de professores substitutos. São duas vagas na área de Administração. As inscrições ocorrem das 23h59 do dia 8 de julho até às 23h59 do dia 15 deste mês. Os candidatos se inscrever pela internet, lá terão acesso ao edital e demais anexos.

Os locais e horários serão divulgados até o dia 26 de julho e o resultado previsto é para o dia 2 de julho. O prazo do contrato é de um ano e a carga horária é de 40 horas. Os candidatos selecionados vão trabalhar com remuneração correspondente à carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.