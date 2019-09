Investigação de corrupção: presidente da Câmara de Maracanaú cumpre prisão preventiva suspeito de lavagem de dinheiro

Segundo informações do advogado José Raimundo Menezes Andrade, que representa o vereador, ele se apresentou espontaneamente à Justiça na quarta-feira (11), passou por audiência de custódia, fez exame de corpo de delito e foi encaminhado para a Delegacia de Capturas.

Ainda não tive acesso ao processo e só sei o que o meu cliente falou, que estavam sendo atribuídos a ele diversos crimes, como transferências e depósitos irregulares e a prática de ‘rachadinha’. Já pedi que o juiz autorize o meu acesso aos autos e às ligações telefônicas interceptadas, que dizem constar do processo, afirmou. As investigações seguem em segredo de Justiça.​

Além do presidente da Câmara, outras duas pessoas foram presas e 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos investigadores nas operações. O vereador cumpre prisão preventiva, sem prazo para terminar.​

​A Operação Fantasma teve como finalidade apurar suposta contratação de servidores fantasmas na Câmara Municipal, bem como suspeita de desvio de recursos da remuneração de servidores da Casa Legislativa, a chamada “rachadinha”, em que o servidor devolve parte do salário ao vereador que o contratou.

Já a Operação Sued visou acabar com esquema de lavagem de dinheiro e seus crimes antecedentes, com suposto envolvimento de uma empresa com sede em Maracanaú.​