Investimentos na educação: 25 novas escolas de ensino médio em tempo integral serão lançadas nesta quinta

Cerca de 25 novas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral para este ano serão lançadas nesta quinta-feira (13), no Palácio da Abolição, pelo governador do Ceará, Camilo Santana. O evento também contará com a presença da secretária da Educação, Eliana Estrela, de estudantes, professores e gestores escolares.

Com as novas unidades de ensino, 277 escolas passarão a ter a jornada prolongada, onde o currículo é composto por 30 horas semanais de disciplinas da base comum a todos e 15 horas na parte flexível, sendo que dez são escolhidas pelos alunos.

Atualmente o Ceará tem 130 escolas de ensino regular em tempo integral. Com a ampliação do ensino integral, vai passar para 155. O estado tem ainda outras 122 escolas profissionalizantes.

Os municípios que receberão as novas instituições de ensino de tempo integral são: Paracuru, Morrinhos, Acaraú, Tianguá, Massapé, Sobral, Irauçuba, Varjota, Quixadá, Ipaporanga, Poranga, Mombaça, Parambu, Cariús, Várzea Alegre, Jardim, Mauriti, Aboiara, Penaforte, Jati, Fortaleza, Jucás e Assaré.