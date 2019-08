Ipece inicia pesquisa domiciliar e realiza treinamento final com a empresa Datamétrica a partir de setembro

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará, inicia a partir de setembro a Pesquisa Regional por Amostra de Domicílio do Ceará, que vai ser realizada pela empresa Datamétrica Pesquisa e Consultoria.

Sobre a pesquisa

A pesquisa tem como meta fazer um levantamento socioeconômico sobre a população cearense por meio da coleta de dados relacionados aos temas de saúde, educação, segurança pública, assistência social, pobreza, mercado de trabalho, distribuição de renda, entre outros, além das características dos domicílios e dos indivíduos, afirma o professor João Mário Santos de França, diretor Geral do Ipece.

A pesquisa terá inicio nesta quinta-feira (29) até o dia 31 (sábado) todos os envolvidos no trabalho (coordenadores, supervisores, entrevistadores, analistas de sistema, verificadores, processadores e alimentadores de banco de dados e analista elaboradores de relatórios) estão ultimando os preparativos.

O professor João Mário observa que o Prad/CE vai coletar informações socioeconômicas da população cearense e terá representatividade estatística para o Estado, em nível de zona urbana e rural, assim como para as suas regiões de planejamento.

“Vão ser gerados dados demográficos e socioeconômicos com maior detalhamento espaço-temporal. Tais informações serão extremamente úteis no planejamento, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas, pois preencherá importantes lacunas atualmente existentes nas pesquisas e indicadores disponíveis”, relata Mário.

A pesquisa envolve recursos da ordem de R$ 1,3 milhão, segundo informa Rafaela Martins, gerente de Estatística, Geografia e Informação (Gegin) do Ipece.

Serviço

Local: Hotel Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323, Meireles).

Dia: quinta-feira (29) e sexta-feira (30), os trabalhos são internos, mas no sábado (31) vai ser realizado um treinamento de campo, quando serão aplicadas algumas entrevistas.