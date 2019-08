IPTU: 7º parcela do imposto vence nesta quarta-feira

Os contribuintes da capital cearense precisam ficar atentos as datas: a sétima parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2019 vence nesta quarta-feira (07). O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) está disponível para consulta e impressão no site da Secretaria Municipal das Finanças. Além disso, se estiverem dentro do prazo, o boleto do IPTU pode ser pago em bancos e casas lotéricas.

O imposto, cobrado pela prefeitura, vale para toda população que tem um imóvel urbano. Pode ser casa, apartamento, sala comercial ou qualquer outro tipo de propriedade em uma região urbanizada. Os recursos arrecadados são investidos em obras, ações ambientais, saúde, educação e serviços para a população.