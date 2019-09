IPTU: oitava parcela do imposto vence nesta sexta-feira

A oitava parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2019 vence nesta sexta-feira (06). O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) está disponível para consulta e impressão no site da Secretaria Municipal das Finanças e o boleto do IPTU pode ser pago em bancos e casas lotéricas, dentro do vencimento indicado no documento.

Para consultar mais informações relacionadas ao IPTU, basta acessar o site da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin). Pela página virtual da Secretaria, é possível agendar dia e hora para o atendimento de questões relacionadas ao imposto ou a qualquer outro serviço oferecido pela Secretaria.

Além disso, a secretaria realiza o atendimento presencial nas regionais e em postos do VaptVupt.