Issec inicia oficina de Planejamento Estratégico na segunda-feira (20)

Gestores do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) iniciam, na próxima segunda-feira (20), a oficina de Planejamento Estratégico da autarquia, realizada pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Coordenadoria de Modernização do Estado (Comge). Ao todo, 33 profissionais participarão dos trabalhos que estarão concluídos na quinta-feira (23), quando deverão estar definidos a identidade organizacional (missão, visão e valores), os objetivos e projetos estratégicos e os indicadores de desempenho.

A abertura da oficina, que acontecerá na própria sede do Issec, contará com a presença do superintendente do órgão, Olavo Peixoto, e da coordenadora da Comge, Vanessa Arraes. O facilitador será Ricardo Ribeiro, orientador da Célula de Gestão por Processos, que terá o apoio das colaboradoras Fabíola Ferreira, Camila Marins e Aline Mendonça.

O Issec será a primeira entidade do Estado a realizar oficina de Planejamento estratégico em 2020. Posteriormente estão previstas oficinas no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), na Superintendência da Polícia Civil, e na Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE). No ano passado, idêntico trabalho aconteceu na Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) e na Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).